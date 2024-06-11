Вильфанд рассказал, сколько осадков выпадет в Москве с 11 по 13 июня

В столичный регион на текущей неделе вернулись ливни, пик которых ожидается в период с 11 по 13 июня. О том, сколько за это время в Москве выпадет осадков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Синоптик отметил, что до четверга, 13 июня, в городе выпадет до 90 процентов от месячной нормы осадков. При этом дождь будет идти с вечера 11 июня, целый день 12 июня и все утро 13 июня.

В столичном регионе также ожидается град и грозы. Столбики термометров будут показывать на три-четыре градуса больше нормы, передает РИА Новости.

В свою очередь главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что с 11 по 13 июня в Москве выпадет более 50 миллиметров осадков, следует из публикации в Telegram-канале.

Порядка 20 процентов от нормы осадков зафиксировали в Северном, Центральном и Юго-Западном административных округах Москвы в ночь с 10 на 11 июня.

После 13 июня в столицу вернется аномально жаркая погода, когда столбики термометров будут достигать 30 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.