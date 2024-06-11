Московские поликлиники в День России будут работать с 9:00 до 16:00

Режим работы медучреждений в День России, 12 июня, изменится в Москве. Об этом во вторник, 11 июня, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

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Больницы для взрослых будут открыты с 09:00 до 16:00, пункты травматологии будут работать по такому же графику.

Круглосуточные экстренные пункты продолжать работу в прежнем режиме, а кабинеты ОРВИ будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. Центры телемедицины в праздничный день будут работать в прежнем круглосуточном режиме. Детские поликлиники в День России будут работать на дому в период с 09:00 до 15:00, А детские приемные для пациентов с ОРВИ — с 09:00 до 18:00. Молочно-раздаточные пункты сохранят прежний график — с 6:30 до 15:00.

Аптеки при медучреждениях и больницах будут открыты с 09:00 до 16:00. Также в этот день с 9:00 до 16:00 будут работать женские консультации, сообщили на сайте ведомства.

В День России, 12 июня, изменения затронут и столичные пригородные поезда. Составы в этот день будут ходить по субботнему графику. Кроме того, в эти дни ряд поездов Черусти — Вековка — Черусти будут 11-вагонными.