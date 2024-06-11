Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за дождя в городе. Об этом во вторник, 11 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— В городе идет дождь — рекомендуем для поездок по городу воспользоваться метро. Интенсивное движение сейчас на МКАД в районе Ленинградского шоссе, Варшавском и Можайском шоссе по направлению в область, — говорится в сообщении.



В дептрансе добавили, что погодные условия, короткий рабочий день, а также ремонтные работы на дороге и низкие скорости имеют влияние на движение автомобилей. Поэтому москвичам рекомендуется отложить поездки на автомобиле на более позднее время. За ситуацией на дороге следят экипажи дорожного патруля и ситуационный центр ЦОДД, передает Telegram-канал «Дептранс Оперативно».

В Москве до утра четверга, 13 июня, будет действовать «желтый» уровень опасности из-за дождя. Местами прогнозируется шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «ВМ», что в День России, 12 июня, в Москве будет облачная погода без прояснений, при этом прогремят грозы.