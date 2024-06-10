В Московской области запустили свадебный портал

Портал «Свадьба в Подмосковье», рассчитанный на тех, кто хочет заключить союз или отметить бракосочетание на территории Московской области, запустили в регионе. Здесь можно найти большое количество полезной информации.

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На портале размещены данные о более чем шестидесяти разнообразных площадках для заключения брака на территории региона, рассказывается о возможности организовать выездную регистрацию, в том числе в парках. Как отметила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева, выездные регистрации с каждым годом пользуются все большей популярностью.

Также на портале можно найти информацию о необычных локациях для бракосочетания, парк-отелях, домах культуры, передает «Радио 1».

С начала года свыше 13 тысяч пар уже зарегистрировали брак в Подмосковье, а свыше 100 молодоженов решили сделать это в парках Московской области, передает 360.ru.

Пресс-служба управления ЗАГС Москвы рассказала, что в столице заключат брак на летних выездных площадках проекта «Новые адреса счастья» около 1,2 тысячи пар.