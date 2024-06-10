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Собянин открыл приемное отделение Морозовской детской городской больницы

10 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции приемное отделение Морозовской детской городской больницы. Здесь смогут принимать до 500 неотложных пациентов в день.

В Морозовскую больницу поступают дети с рождения и до 18 лет. Машины скорой помощи привозят пациентов с разными травмами и патологиями, в том числе с такими, при которых нужна реанимация или срочная операция. Врачи приемного отделения получают первичную информацию о состоянии ребенка, когда он находится еще в пути.

— Это позволяет нам заранее подготовить бригаду врачей, — подчеркнула заведующая приемным отделением Сарюна Асалханова.

На входе ребенку выдают идентификационный браслет с индивидуальным QR-кодом. Отсканировав его, медики получат доступ к электронной медкарте пациента. Это значительно ускоряет и упрощает процесс оказания помощи. Так, медсестры сразу видят, какие анализы надо взять, какие препараты и процедуры прописал врач конкретному ребенку.

Кроме того, цвет браслета зависит от степени тяжести состояния пациента. Красный значит, что ребенку нужна срочная реанимация, поэтому его тут же отправляют в палату противошоковой или интенсивной терапии. Чтобы не терять ни секунды, ее оборудовали при входе.

— Все оборудование, которое вы здесь видите, направлено на стабилизацию состояния пациента, — рассказал заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Морозовской детской больницы Александр Николишин. — Вот эта открытая реанимационная система позволяет нам оказывать экстренную помощь новорожденным. Здесь есть монитор, с помощью которого мы следим за работой сердечно-сосудистой системы малыша, уровнем кислорода в крови. Если необходимо, мы тут же можем подать кислород или обеспечить искусственную вентиляцию легких. Также здесь есть специальный обогрев, который нам позволяет создать комфортный микроклимат для малыша.

В противошоковой палате, в которую в среднем попадают 15–20 человек в сутки, также стоит многофункциональный операционный стол. Он позволяет расположить пациента таким образом, чтобы врачам было удобнее оказывать ему помощь: горизонтально, головой вниз, боком или полубоком. Особенно это важно, когда в больницу привозят будущую маму.

В приемном отделении пациенты проводят около двух часов. За это время медики проводят обследование, берут анализы, ставят диагноз и оказывают необходимую помощь. Затем большинство пациентов выписывают домой, остальных отправляют на дальнейшее лечение в одно из отделений больницы. При ней работает, например, единственный в России Центр детского инсульта.

— В городе реализуется большая программа по реконструкции приемных отделений во всех взрослых и детских клиниках столицы, — напомнил Сергей Собянин. — Только в этом году обновили приемные отделения в девяти крупных больницах. Одно из них находится здесь, в знаменитой Морозовской больнице, которая обслуживает практически четверть всех детей, поступающих на лечение в Москве. Теперь оно будет работать по новому стандарту оказания экстренной помощи.

Кроме того, в 2025 году в столице планируют начать строительство крупнейшей в городе детской клиники.

КСТАТИ

Как сообщил Сергей Собянин в соцсетях, московские предприятия наращивают производство из вторсырья. Из него делают мебель, отделочные материалы, продукцию для ЖКХ и другое. Также в городе продолжается развитие Мневниковской поймы. Сейчас там строят жилье, спортивный кластер и офисы, утверждается концепция благоустройства набережных.

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