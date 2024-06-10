Метеоролог предупредила москвичей о переменчивой погоде

Главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в столице в течение рабочей недели.

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Она отметила, что погода будет неустойчивой, ее будут определять разные части атлантических циклонов. В понедельник пройдут кратковременные дожди, но обойдется без гроз. Воздух прогреется до 25-26 градусов. Прогнозируется усиление ветра до 12-14 метров в секунду, поэтому жители города не будут ощущать сильную духоту.

Грозы в столичном регионе вероятны 11 и 12 июня.

— Грозовая деятельность, не исключены градовые процессы, — отметила специалист в комментарии 360.ru.



К четвергу, 13 июня температура воздуха немного понизится и составит плюс 22-23 градуса. Южные потоки воздуха сменятся более прохладными северо-западными.

В пятницу, 15 июня, интенсивность осадков уменьшится, местами обойдется совсем без дождей.

Петербург днем 8 июня накрыл мощный ливень с градом. Непогоду в южных районах города сопровождали яркие вспышки молний и громовые раскаты, сообщает газета «Петербургский дневник».

Эта неделя в Центральной России ознаменуется тропическими ливнями. Об этом накануне сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.