МЧС Москвы в понедельник, 10 июня, выпустило экстренное предупреждение в связи с непогодой, в городе ожидаются ливни, грозы и град.

— В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, — следует из публикации в Telegram-канале ведомства.



«Циклоническая депрессия»: синоптик Леус предупредил о ливнях и грозах в Москве

Кроме того, столичных автомобилистов призвали избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за грозы и града. Период предупреждения действует с 12:00 до 21:00 11 июня.

Обширная циклоническая депрессия образует в небе большое количество облаков, которые к вечеру понедельника станут причиной кратковременных дождей. В некоторых местах города пройдут ливни в сопровождении раскатов грома.

Эта неделя в Центральной России ознаменуется тропическими ливнями. Об этом накануне сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.