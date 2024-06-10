Собянин подписал закон о штрафах за реконструкцию офисов под жилье

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 10 июня, утвердил штрафы за реконструкцию и переоборудование офисов под жилье на не предназначенных для этого участках. Соответствующий документ был размещен на официальном сайте главы города.

Из текста нового закона следует, что за это правонарушение будут штрафовать в размере от 0,5 до одного процента кадастровой стоимости земли. Для юрлиц сумма штрафа составит от двух до трех процентов, а для должностных от одного до 1,5 процента.

Если не удается установить кадастровую цену, то с обычного горожанина удержат от 3, 5 до 4,5 тысяч рублей. Юридическое лицо заплатит от 500 до 900 тысяч рублей, а должностное до 35 до 35 тысяч, следует из документа.

В апреле Сергей Собянин подписал закон о штрафе в размере пяти тысяч рублей за неправомерную остановку гражданами эскалаторов в метро. Из распоряжения мэра следует, что к административной ответственности в формате штрафа привлекут тех граждан, в действиях которых отсутствуют признаки уголовно наказуемых поступков.

На Петербургском международном экономическом форуме Москва заключила ряд важных соглашений. О результатах форума мэр Москвы рассказал в интервью телеканалу «НТВ».