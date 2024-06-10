Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в понедельник, 10 июня, поделилась кадрами с гуляющей в уличном вольере пандой Катюшей.

На опубликованном ролике медвежонок в лучах летного солнца с интересном лазает под деревянными бревнышками.

— А вот так Катюша осваивала укрытия на улице. Всегда приятно, когда есть ассортимент тенистых бревен под лапой, — следует из подписи к публикации.



На минувшей неделе Светлана Акулова поделилась кадрами с отдыхающими пандами Катюшей и Диндин. На фото малышка и ее мама лежат на деревянной конструкции в экспозиционном вольере. Родительница расположилась с удобствами на собственном животе, в то время как ее дочка залезла на спину большой панды.

Гендиректор зоосада также опубликовала ролик со спортивным досугом малышки-панды. На видео медвежонок пытается уговорить маму Диндин поиграть с ней в футбол. Катюша сперва держит мячик в лапках, после чего начинает катать спортивный снаряд по экспозиционному вольеру. Кроме того, Акулова показала подписчикам панду, которая стремится сочетать сон и игры с бамбуком.