Розовое дымное дерево расцвело в «Аптекарском огороде»

Скумпия обыкновенная, или дымное дерево, расцвело в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», сообщили в пресс-службе сада.

«Дымное, или париковое, дерево – скумпия обыкновенная (Cotinus coggygria) семейства Анакардиевых – расцвело в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» у Зеркального канала. Пышный листопадный кустарник словно обволакивает розовый дым, что видно за несколько десятков метров. Полюбоваться на уникальное зрелище можно в течение месяца», – говорится в сообщении.



Родина парикового дерева – юг Европы, Центральная Азия, Гималаи и север Китая. В России его начали культивировать с XVII века. Скумпия вырастает в высоту до 7 м, почти не подвержена вредителям, легко переносит зиму и живет до 100 лет, отметили в пресс-службе.

Кроме того, под открытым небом ботанического сада также цветут пионы, ирисы, жасмин садовый, лилии, орхидеи и другие растения.