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Завершился юбилейный книжный фестиваль «Красная площадь»

Вчера подошел к концу десятый книжный фестиваль«Красная площадь». «ВМ» узнала об итогах одного из самых масштабных литературных праздников в России. Все четыре дня фестиваля Красная площадь была заполнена людьми. Из шатров можно было услышать чтение стихотворений, рассказы авторов о своих произведениях даже песни под гитару. Всего за время фестиваля на нем прошло более 500 различных мероприятий. Но самое главное, что любой мог найти здесь книгу по вкусу.

Завершился юбилейный книжный фестиваль «Красная площадь»
© Вечерняя Москва
— Очень необычный фестиваль. Как правило, в магазинах не так легко найти моего любимого автора, но тут я нашла целый стенд, где он представлен, — делится впечатлениями посетительница фестиваля Кира Лукашенко. — Но думаю, что куплю себе и еще что-нибудь. Такой выбор все-таки. Я была на других книжных ярмарках, но по масштабам они не сравнятся с этим фестивалем.

В этом году на фестивале«Красная площадь» произошло несколько изменений. В первую очередь сильно изменилась расстановка площадок. Главная сцена перенесена к Историческому музею, стенды с антикварными книгами переместили внутрь ГУМа. Больше шатров стали занимать и основные площадки фестиваля. Куратор площадки «Детская и учебная литература», директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина отметила, что юным читателям в этот раз уделили большое внимание.

— За эти годы фестиваль посетили очень много детских писателей, художников. В этом году мы немного расширились. Количество издателей перевалило за сотню — 102 издательства представляли свои книги. Для детей прошло около 110 мероприятий.

Во время фестиваля писателей можно было найти не только на презентациях книг, но и просто работающими на стендах. В течение всех четырех дней многие книги можно было подписать у их авторов.

Прошло на фестивале и несколько награждений всероссийскими премиями в области литературы. Например, награды получили финалисты восьмого сезона премии «Лицей». Авторы представляли свои работы в стихах и прозе.

— Отрадно, что премия продолжает оставаться важнейшим литературным событием для молодых талантов России, что по поступающим заявкам можно изучать географию нашей страны, — отметил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Владимир Толстой, председатель оргкомитета по подготовке и проведению Х Книжного фестиваля «Красная площадь»:

—10 лет — по-настоящему звездный юбилей. Нам удалось ни на один год не прерывать фестивальную жизнь, несмотря ни на какие сложности. В том числе и в этот раз. В этом году у нас Пушкинский год. Но надо отметить, что1924 год дал нам настоящее созвездие прозаиков и поэтов. В 2024 году прошли юбилеи Виктора Астафьева, Булата Окуджавы. Все юбилеи так или иначе были отмечены на фестивале. Надо находить время и перечитывать вечное.
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