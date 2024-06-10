Завершился юбилейный книжный фестиваль «Красная площадь»

Вчера подошел к концу десятый книжный фестиваль«Красная площадь». «ВМ» узнала об итогах одного из самых масштабных литературных праздников в России. Все четыре дня фестиваля Красная площадь была заполнена людьми. Из шатров можно было услышать чтение стихотворений, рассказы авторов о своих произведениях даже песни под гитару. Всего за время фестиваля на нем прошло более 500 различных мероприятий. Но самое главное, что любой мог найти здесь книгу по вкусу.

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— Очень необычный фестиваль. Как правило, в магазинах не так легко найти моего любимого автора, но тут я нашла целый стенд, где он представлен, — делится впечатлениями посетительница фестиваля Кира Лукашенко. — Но думаю, что куплю себе и еще что-нибудь. Такой выбор все-таки. Я была на других книжных ярмарках, но по масштабам они не сравнятся с этим фестивалем.



В этом году на фестивале«Красная площадь» произошло несколько изменений. В первую очередь сильно изменилась расстановка площадок. Главная сцена перенесена к Историческому музею, стенды с антикварными книгами переместили внутрь ГУМа. Больше шатров стали занимать и основные площадки фестиваля. Куратор площадки «Детская и учебная литература», директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина отметила, что юным читателям в этот раз уделили большое внимание.

— За эти годы фестиваль посетили очень много детских писателей, художников. В этом году мы немного расширились. Количество издателей перевалило за сотню — 102 издательства представляли свои книги. Для детей прошло около 110 мероприятий.



Во время фестиваля писателей можно было найти не только на презентациях книг, но и просто работающими на стендах. В течение всех четырех дней многие книги можно было подписать у их авторов.

Прошло на фестивале и несколько награждений всероссийскими премиями в области литературы. Например, награды получили финалисты восьмого сезона премии «Лицей». Авторы представляли свои работы в стихах и прозе.

— Отрадно, что премия продолжает оставаться важнейшим литературным событием для молодых талантов России, что по поступающим заявкам можно изучать географию нашей страны, — отметил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.



Владимир Толстой, председатель оргкомитета по подготовке и проведению Х Книжного фестиваля «Красная площадь»: