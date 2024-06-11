В столице ожидается сильный дождь с грозой

С 23:00 вторника, 11 июня, ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют сильный дождь с грозой. Возможно шквалистое усиление ветра до 13–18 метров в секунду. Непогода продлится в течение всех следующих суток, 12 июня. Днем в некоторых районах столицы возможен град.

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Неблагоприятные погодные условия могут затруднить движение транспорта, привести к заторам. Водителям нужно быть особенно внимательными: неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров. Если непогода застала в дороге, не стоит пытаться скорее доехать до дома. В этом случае лучше остановиться, включить аварийную сигнализацию, закрыть окна и двери. Кроме того, не рекомендуется парковаться рядом с деревьями, рекламными конструкциями или легкосборными сооружениями.

Пешеходам также рекомендуют быть осторожными: не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов. Лучше всего спуститься в метро, подземный переход или зайти в любое ближайшее здание.

При возникновении аварийных ситуаций горожанам следует звонить по телефонам: 101 или 112.