Столица подписала пять соглашений по программе развития территорий на ПМЭФ

Делегация Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы подписала пять соглашений по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на Петербургском международным экономическом форуме (ПМЭФ).

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— Сейчас в программу включено более 3,1 тысячи гектаров земли. Инвестиции в 236 проектов оцениваются в 17,3 триллиона рублей. Договоренности помогут развить инструменты финансирования проектов комплексного развития территорий, — рассказал Ефимов.



Заммэра также отметил, что соглашения помогут создать новые комфортные районы в Москве. Также они повысят доступность для инвесторов кредитных продуктов.

Соглашения были подписаны с банками ВТБ, Московским кредитным банком и ДОМ.РФ. Также договоры заключили с девелоперами о реализации двух проектов на Староволынской улице и на месте бывшей промзоны «Южный порт».

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в рамках подписанных соглашений в столичных районах Давыдково и Печатники возведут около 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что в рамках реализации столичной программы комплексного развития территорий на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов. Больше половины из них расположены на участках бывших промзон.