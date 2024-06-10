«Циклоническая депрессия»: синоптик рассказал о погоде в Москве

В Москве пройдут кратковременные дожди, ливни и гром. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Обширная циклоническая депрессия образует в небе большое количество облаков, которые к вечеру станут причиной кратковременных дождей. В некоторых местах города пройдут ливни в сопровождении раскатов грома.

— Показания термометров останутся близкими к норме, — рассказал Леус.



По его словам, в этот день в столице сохранится температура от плюс 22 до 24 градусов тепла, в области показатели будут варьироваться от 20 до 25 градусов. Ветер будет порывистым, атмосферное давление заметно снизится и составит 743 миллиметра ртутного столба, сообщили на сайте meteovesti.ru.

Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется тропическими ливнями. Об этом накануне сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердил, что на следующей неделе в Москве ожидается субтропическая погода с кратковременными дождями и грозами.