Москва является лидером среди мировых городов по работе с набережными

Набережные города являются уникальной городской средой, поскольку власти активно преобразовывают их внешний вид. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщили в столичном Комитете по туризму.

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В Москве десятки благоустроенных набережных. Пространства для отдыха протянулись вдоль Москвы-реки, Водоотводного канала, рек Яузы, Лихоборки и Сосенки, а также прудов и водохранилищ.

Специалисты облицовывают их экологичными материалами, строят рядом зоны отдыха, спортивные пространства и кафе. Помимо этого, обновленные территории являются отличным местом для городских праздников. Например, в течение всего лета на набережных столицы будет проходить фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!».

— С 2010 по 2023 год специалисты привели в порядок 68 километров прибрежных территорий, — сообщили на официальном сайте мэра Москвы.



В рамках фестиваля «Лето в Москве» на набережных города можно научиться медитации, асанам йоги, правильным движениям бачаты и созданию летних аксессуаров. За три летних месяца москвичи могут посетить мероприятия, которые будут актуальны как для взрослых, так и для детей.