Собянин рассказал о волонтерском движении Москвы

Знаки отличия «Волонтер Москвы» за два года получили 60 горожан. Об этом 10 июня мэр столицы Сергей Собянин написал в своем личном блоге.

Волонтерское движение Москвы объединяет более 1,27 миллиона человек. Они помогают врачам и спасателям, заботятся о пожилых людях и детях, поддерживают приюты для животных, участвуют в проведении городских фестивалей и других мероприятий.

— Волонтеры Москвы — огромная сила добра, — подчеркнул Сергей Собянин, напомнив, что знак отличия для них учредили по просьбе москвичей. — Награжденные нашли себя в самых разных направлениях волонтерства. Но главное, что все они самые обычные москвичи: соседи, одноклассники, коллеги, которые живут среди нас и помогают делать наш город лучше.



Среди них, например, Галина Дударева. Она стала волонтером больше девяти лет назад. Она помогает различным организациям, которые работают с многодетными семьями и поддерживают родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Предприниматель Татьяна Кирюхина пять лет назад начинала как зооволонтер. Сейчас она также заботится об одиноких стариках и помогает в Музее истории ГУЛАГа и Фонде увековечения памяти жертв политических репрессий. Студентка Российского государственного социального университета Екатерина Сторонова — волонтер с четырехлетним стажем. Она поддерживает приюты для собак, а также часто помогает на тренировках по плаванию и футболу для особенных детей. Константин Денисов получил знак отличия «Волонтер Москвы» еще в школе. Его призвание — медиаволонтерство.