Москвичей предупредили о "мегаливне"

На предстоящей неделе в Центральной России пройдут настоящие тропические ливни. В Москве за 5 суток прогнозируется около 100 мм осадков, что составляет 130% от месячной нормы. В среду, 12 июня город ждет «мегаливень», прогнозирует синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в понедельник ожидается не более 6 мм осадков, 11 июня — 21 мм, а День России станет самым дождливым.

«В среду ожидается залповый «мегаливень» интенсивностью до 41 мм, что составляет половину всей июньской нормы», — сообщил метеоролог.



Пик тропических ливней и сильных гроз с градом придется на период с 15 до 21 часа. Вероятны серьёзные подтопления.

По словам Тишковца, дождя такой силы в День России не было за всю новейшую историю страны. Скорее всего, будет побит предыдущий суточный рекорд — 34,1 мм, зафиксированный в 1995 году.

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В последующие сутки осадки ослабеют, но «будут носить ливневый характер»: в четверг выпадет 19 мм, а в пятницу 11 мм.

Температурный фон ожидается относительно стабильным: ночью от 13 до 18 градусов, днем от +20 до +25. С вечера 10 июня и до утра 11 июня ожидается умеренная магнитная буря.