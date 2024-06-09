Редкую амфибию обнаружили в московском парке

Редкую амфибию обнаружили в парке Москвы «Измайлово», говорится в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.

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«Вблизи водоема в природно-историческом парке «Измайлово» специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили редкую амфибию – тритона обыкновенного. Он занесен в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости, то есть численность этих животных сокращается», – отмечается в тексте сообщения.



Обыкновенные тритоны, как говорится в сообщении, ведут скрытный образ жизни и чаще всего прячутся в прибрежных зарослях. Увидеть этих земноводных в столице –большая удача для биологов.

Ранее древнейшую амфибию рода Dvinosaurus нашли в России. Амфибия жила 260 миллионов лет назад.