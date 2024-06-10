Первые летние церемонии бракосочетания прошли на станции «Маяковская»

Сотрудники московских загсов провели первые в нынешнем году летние свадебные церемонии на станции метро «Маяковская». Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

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Брак заключили восемь молодоженов. Для четырех пар провели фотосессию в поездах «Номерной» и «Москва-2024». В качестве украшения в метрополитене установили арку.

«В столице уже пятый год действует стандарт московской свадьбы – торжественные церемонии бракосочетания проходят в самых красивых и необычных местах города, которые доступны всем желающим. Одной из самых неординарных локаций является станция «Маяковская». В метро столичные загсы зарегистрировали уже 58 семейных союзов. В этом году на станции планируют заключить брак еще 12 пар», – сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



В нынешнем году на «Маяковской» для торжественного мероприятия выбрали семь красивых дат. Церемонии уже состоялись 4 февраля, 24 марта и 9 июня, а следующие пройдут 7 июля, 8 августа, 29 сентября и 24 октября.

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