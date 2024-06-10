Собянин рассказал, какую медтехнику используют городские больницы

9 июня мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях рассказал, какую медтехнику используют городские больницы и поликлиники, как заводы помогают развитию метро, и сделал еще ряд важных публикаций.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Больше 220 единиц новейшей медицинской техники начали использовать в этом году городские больницы и поликлиники. Как сообщил Сергей Собянин, столичные клиники сегодня используют компьютерные и магнитно-резонансные томографы, которые делают трехмерное изображение внутренних органов пациента, что значительно повышает эффективность диагностики, цифровые маммографы — один из лучших способов раннего обнаружения рака молочной железы, а также ангиографы — для исследования кровеносных сосудов и успешного проведения операций на сердце, рентгеновские денситометры, которые оценивают состояние костей и помогают предупредить развитие остеопороза.

— Москва первой в России начала приобретать сложное медицинское оборудование по контрактам жизненного цикла. Такая форма договоров позволяет обновить технику и при этом гарантировать ее работоспособность на протяжении всего срока службы, — пояснил глава города Сергей Собянин.



Полезная продукция

Сегодня в городе функционируют свыше 4,2 тысячи промышленных предприятий, в которых работают 725 тысяч специалистов. Мэр столицы отметил, что каждый день они выпускают необходимую для всех сфер жизни продукцию.

Одна из таких сфер — транспорт.

— Для московского метрополитена столичные компании производят системы и оборудование автоматики и телемеханики. В метро используются высокотехнологичные системы управления движением поездов столичного производства, — рассказал он.



Также на заводах выпускают платы для бесконтактных считывателей банковских карт.

Они интегрированы во все турникеты метрополитена, МЦК, МЦД. Помимо этого, предприятия создают осветительные приборы и системы шумопоглощения и кабели.

— В переработке и утилизации электронного оборудования, транспорта и металлосодержащих отходов метрополитену также помогает московское предприятие, — добавил Сергей Собянин.



Перечисленное выше — только некоторые примеры. Глава города подчеркнул, что, несмотря на внешние ограничения и санкции, столичные производства надежно укрепили свой технологический суверенитет.

Модернизация театров

За последние десять лет в Москве отремонтировали, отреставрировали и реконструировали больше 40 городских театров.

— Благодаря комплексной модернизации учреждения поражают своих гостей не только сюжетами и актерской игрой, но и декорациями, которые в буквальном смысле погружают зрителей в мир искусства, — отметил Сергей Собянин.



Так, в спектакле «Тихий Дон» театра «Русская песня» особую атмосферу создают генераторы тумана и тяжелого дыма и ароматизаторы пространства.

— Во время постановки зрители чувствуют ароматы свежескошенной травы и дождя, — поделился мэр.



Эффект присутствия во время «Алисы в Зазеркалье» в «Мастерской Фоменко» создает перемещающийся по залу звук. Такое ощущение дают акустические колонки, установленные под креслами в зрительном зале.