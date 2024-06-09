Москву на следующей неделе ожидает всплеск тепла, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура днем достигнет 24–28 градусов, однако 10 и 11 июня прогнозируются кратковременные дожди.

На следующей неделе ожидается очередной всплеск тепла. Температура днем составит плюс 24–28 градусов, преимущественно будет облачно. В понедельник и вторник, 10 и 11 июня, прогнозируются кратковременные дожди. Местами возможны грозы и даже град, — заявил Шувалов.



По его словам, сейчас идет восполнение осадков, так как за весну был накоплен приличный дефицит. На юге России ситуация гораздо хуже, там ввели режим ЧС из-за того, что нет дождей, резюмировал он.

Синоптик рассказал о погоде в июне в Москве

Ранее врач-дерматовенеролог Анастасия Черкун сообщила, что солнечные лучи значительно повреждают волосы. Она отметила: чтобы не навредить волосам летом, следует носить головной убор. Кроме того, рекомендуется реже мыть голову, чтобы не разрушать защитную пленку, а также использовать несмываемые средства для волос с SPF-фильтром.

Также врач-дерматовенеролог Марина Савкина напомнила, что находиться на солнце можно в безопасное время — до 11 утра и после 15 часов дня. По ее словам, злоупотребление солнечными ваннами может привести к раку кожи.