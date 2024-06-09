Москвичей предупредили об опасной погоде на следующей неделе
Москву на следующей неделе ожидает всплеск тепла, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура днем достигнет 24–28 градусов, однако 10 и 11 июня прогнозируются кратковременные дожди.
На следующей неделе ожидается очередной всплеск тепла. Температура днем составит плюс 24–28 градусов, преимущественно будет облачно. В понедельник и вторник, 10 и 11 июня, прогнозируются кратковременные дожди. Местами возможны грозы и даже град, — заявил Шувалов.
По его словам, сейчас идет восполнение осадков, так как за весну был накоплен приличный дефицит. На юге России ситуация гораздо хуже, там ввели режим ЧС из-за того, что нет дождей, резюмировал он.
Синоптик рассказал о погоде в июне в Москве
Ранее врач-дерматовенеролог Анастасия Черкун сообщила, что солнечные лучи значительно повреждают волосы. Она отметила: чтобы не навредить волосам летом, следует носить головной убор. Кроме того, рекомендуется реже мыть голову, чтобы не разрушать защитную пленку, а также использовать несмываемые средства для волос с SPF-фильтром.
Также врач-дерматовенеролог Марина Савкина напомнила, что находиться на солнце можно в безопасное время — до 11 утра и после 15 часов дня. По ее словам, злоупотребление солнечными ваннами может привести к раку кожи.