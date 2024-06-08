Москвичей пригласили на последний день фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота»

В финальный день фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота», 9 июня, на Тверской площади и Тверском бульваре пройдет насыщенная программа.

Например, на Тверском бульваре в 13:00 опытный инструктор проведет функциональную тренировку, благодаря которой можно проработать мышечный рельеф. Базовые упражнения с собственным весом можно выполнять и дома, чтобы поддерживать фигуру в тонусе. Кроме того, пройдут занятия по современному направлению танца джаз-фанк.

Завершит спортивный день тренировка по стретчингу в 18:30. Растяжка придает телу гибкость, движениям — легкость. Также тренировка убирает зажимы и улучшает подвижность суставов.

9 июня продолжит работу бьюти-штаб на Тверской площади. В креслах стилистов выпускницы примерят образ королевы бала. Также на площадках посетителям предложат собрать букеты из полевых цветов. Кроме того, на Тверском бульваре гостей ждет лаборатория, в которой можно заняться созданием авторских духов.

В арт-мастерской можно будет обсудить трендовые аксессуары — от клатча до сумки макси, а также возвращение корсетов. Помимо этого, эксперты расскажут о ретромоделях одежды 1970-х годов, а также об их актуальности сегодня, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Среди прочих активностей в столице в рамках фестиваля «Лето в Москве» пройдет почти 100-дневный танцевальный марафон. На благоустроенных набережных Москвы-реки будут работать площадки, где каждый сможет бесплатно посещать уроки лучших хореографов города.