Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жары

Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и других столичных водоемов из-за жаркой погоды. Об этом в субботу, 8 июня, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

На текущий момент в столице есть 25 действующих поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станция. Под перманентным контролем специалистов находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и пруды.

Каждый день в жару свыше 100 сотрудников патрулируют водоемы и ведут с москвичами профилактические беседы.

В пресс-службе жителей и гостей столицы призвали сохранять бдительность и технику безопасности, а также купаться исключительно в предназначенных для этого местах.

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, где в Москве можно купаться. В свою очередь заместитель начальника главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян рассказал, в каких подмосковных водоемах нельзя купаться.

Купальный сезон безопасно начинать при температуре воды не менее 22 градусов тепла. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.