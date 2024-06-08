Более 540 километров новых дорог появится в Москве

К 2030 году в Москве планируется построить и ввести в эксплуатацию 543 километра новой улично-дорожной сети, включая 100 искусственных сооружений. Об этом на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«За прошедшие годы город сделал значительные шаги в развитии транспортной инфраструктуры. С 2010-го общая протяженность всей улично-дорожной сети увеличилась на 20 процентов, а это почти 1,2 тысячи километров новых дорог. Среди них наиболее масштабные проекты — Московский скоростной диаметр, Северо-Западная хорда и проспект Багратиона. В планах — построить еще 543 километра дорог для связи районов столицы с крупными городскими магистралями. Это повысит связность территорий внутри Москвы, создаст удобные подъезды к станциям рельсового транспорта, а также позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть», — отметил Владимир Ефимов.



Программа развития улично-дорожной сети города до 2030 года направлена на улучшение транспортной среды и обеспечение устойчивого развития Москвы. Новый транспортный каркас столицы сформируется благодаря частичной реконструкции МКАД и строительству крупных дорог общегородского значения. К ним относятся магистраль вдоль Малого кольца Московской железной дороги (МЖД) от Северо-Восточной хорды до Звенигородского шоссе, дублер Варшавского шоссе от Малого кольца МЖД до Юго-Восточной хорды, автомобильная дорога Киевское шоссе — Троицк — Андреевское — Варшавское шоссе в ТиНАО, а также магистраль Солнцево — Бутово — Видное.

Кроме того, до 2030 года завершится строительство ряда крупных автомобильных дорог, которые улучшат связь города с его агломерацией. Речь идет о южном участке Юго-Восточной хорды, магистрали Солнцево — Бутово — Видное и автодороге Мамыри — Пенино — Шарапово от Середнево — Марьино — Десна до ЦКАД.