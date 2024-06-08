Москвичей предупредили об опасности кондиционеров

Врач-отоларинголог Нияз Мухамадьяров напомнил, что для того чтобы избежать проблем со здоровьем, нельзя забывать о правилах использования кондиционера. Об этом он рассказал в беседе с RT.

© Мослента

Так, по его словам, оптимальный режим работы устройства составляет плюс 22-24 градуса. Поток воздуха следует направлять в потолок, а в ночное время установить минимальную скорость работы.

«Чтобы болезнетворные бактерии, накопившиеся в воздухе и на внутренних компонентах устройства, не распространялись по комнате, рекомендуется впускать в помещение новый воздух каждые 15-30 минут или использовать кондиционер вместе с бризером — устройством, которое обеспечивает приток свежего воздуха с улицы», — заявил Мухамадьяров.



Врач также посоветовал каждый год перед началом или после окончания летнего сезона проводить профессиональную чистку кондиционера.