Два центра женского здоровья откроются в Москве в этом году

До конца года в Москве откроют два центра женского здоровья в рамках нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Туда женщины смогут обращаться на протяжении всей жизни. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития, на Петербургском международном экономическом форуме.

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«В декабре прошлого года мы открыли первый в Москве центр женского здоровья. Это, по сути, стало стартом внедрения нового стандарта акушерско-гинекологической помощи. На сегодняшний день мы уже подобрали 20 помещений под будущие центры, 15 из них сейчас находятся в ремонте. До конца этого года мы откроем два центра, а к концу следующего — остальные», — сообщила Анастасия Ракова.



Она добавила, что центры женского здоровья позволят оказывать помощь более качественно. Они войдут в структуру крупных многопрофильных больниц, где оказывают гинекологическую помощь, и будут расположены неподалеку от роддомов. Таким образом, женщины смогут получать всю медицинскую помощь — от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности — в одном месте.

Центры женского здоровья — ключевой элемент акушерско-гинекологической службы города в рамках нового стандарта. Они представляют собой единую сеть современных клиник, полностью специализирующихся на вопросах поддержки женского здоровья. Планируется, что со временем комфортные и уютные центры женского здоровья с новейшим оборудованием и цифровыми сервисами заменят женские консультации.

Первый центр женского здоровья открыл Сергей Собянин в ноябре 2023 года на базе перинатального центра городской клинической больницы № 31. Там предусмотрен широкий спектр медицинских возможностей по диагностике, лечению заболеваний и ведению беременности. В центре оборудованы кабинеты лучевой диагностики (КТ и МРТ), кабинеты УЗИ с аппаратами экспертного класса.