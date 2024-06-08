Два центра женского здоровья откроются в Москве в этом году

До конца года в Москве откроют два центра женского здоровья в рамках нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Туда женщины смогут обращаться на протяжении всей жизни. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития, на Петербургском международном экономическом форуме.
«В декабре прошлого года мы открыли первый в Москве центр женского здоровья. Это, по сути, стало стартом внедрения нового стандарта акушерско-гинекологической помощи. На сегодняшний день мы уже подобрали 20 помещений под будущие центры, 15 из них сейчас находятся в ремонте. До конца этого года мы откроем два центра, а к концу следующего — остальные», — сообщила Анастасия Ракова.
Она добавила, что центры женского здоровья позволят оказывать помощь более качественно. Они войдут в структуру крупных многопрофильных больниц, где оказывают гинекологическую помощь, и будут расположены неподалеку от роддомов. Таким образом, женщины смогут получать всю медицинскую помощь — от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности — в одном месте.
Центры женского здоровья — ключевой элемент акушерско-гинекологической службы города в рамках нового стандарта. Они представляют собой единую сеть современных клиник, полностью специализирующихся на вопросах поддержки женского здоровья. Планируется, что со временем комфортные и уютные центры женского здоровья с новейшим оборудованием и цифровыми сервисами заменят женские консультации.
Первый центр женского здоровья открыл Сергей Собянин в ноябре 2023 года на базе перинатального центра городской клинической больницы № 31. Там предусмотрен широкий спектр медицинских возможностей по диагностике, лечению заболеваний и ведению беременности. В центре оборудованы кабинеты лучевой диагностики (КТ и МРТ), кабинеты УЗИ с аппаратами экспертного класса.