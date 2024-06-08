Собянин поздравил всех социальных работников с профессиональным праздником. Об этом в субботу, 8 июня он сообщил в социальных сетях.

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— Спасибо вам за высокий профессионализм, добросовестный труд, чуткость и отзывчивость. Столичная система социальной защиты населения — лучшая в мире, и в этом ваша огромная заслуга, — заявил Собянин в своем Telegram-канале.



Он также отметил, что десятки тысяч москвичей работают в системе социального обслуживания города и самоотверженно помогают старшему поколению, людям с инвалидностью, семьям с детьми и детям-сиротам.

В последние годы в Москве активно внедряются современные технологии для надомного обслуживания населения. Также в столице успешно реализуется проект «Московское долголетие», направленный на организацию досуга для старшего поколения. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и их семьям.

3 июня заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о старте летнего сезона проекта «Московское долголетие». Так, участникам проекта будет доступно 800 площадок по всей Москве.