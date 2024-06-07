Собянин заявил, что московский городской транспорт на 100 процентов отечественный

Московский городской транспорт на 100 процентов отечественный. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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В столице ведется активная работа по производству собственных автомобилей.

— И «Москвич» — это уже не чисто китайская машина, — рассказал собянин.



По его словам, на производстве начали мелкоузловую сборку, что является вторым этапом локализации. Помимо этого, власти города готовят платформу для запуска собственного автомобиля, сообщило ТАСС.

7 июня, глава города сообщил, что Москва переживает новый виток технологического развития, внедряя в производство высокие технологии и привлекая инвесторов. По его словам, город становится приоритетной площадкой для развития высоких технологий и квалифицированных специалистов. Так, на заводе «Москвич» собирают электромобили, а в черте города открываются предприятия для изготовления беспилотного транспорта, авиастроения и фармацевтики.

В этот же день стало известно, что столица в шестой раз стала лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата среди субъектов РФ. Подробнее о главных событиях и достижениях города — в материале «Вечерней Москвы».