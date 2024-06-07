Мэр Москвы поддержал проведение форума BRICS+ Fashion Summit

В нем примут участие представители более чем 80 стран. Москва поддержит проведение второго международного форума BRICS+ Fashion Summit. Мероприятие должно состояться в октябре под эгидой Московской недели моды. Об этом в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте написал Сергей Собянин.

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«BRICS+ Fashion Summit — это площадка для делового общения между ведущими профессионалами индустрии, экспертами, специалистами легкой промышленности, журналистами, блогерами, преподавателями и молодыми дизайнерами из разных стран», — отметил Мэр Москвы.



Предварительное согласие на участие в нем дали представители более чем 80 стран. В программу саммита войдут пленарные дискуссии, лекции, деловые встречи и кинопоказы. Гостей также ждут профессиональный шоурум, закрытые презентации коллекций зарубежных и российских брендов, в том числе московских.

Мероприятия форума пройдут в Московском концертном зале «Зарядье», Центральном выставочном зале «Манеж» и на других площадках столицы.

Ожидается, что форум даст новый импульс развитию отечественной фешен-индустрии и в очередной раз подтвердит статус Москвы как одной из крупнейших мировых столиц моды.

Первый BRICS+ Fashion Summit прошел в Москве с 28 ноября по 2 декабря 2023 года. Его участниками стали представители 62 стран, гостями и зрителями — 3,5 миллиона человек. К сессиям спикеров деловой программы и фешен-интенсива присоединились 12 тысяч слушателей.

Организатор BRICS+ Fashion Summit — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.