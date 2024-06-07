Москвичам на выставке «Россия» расскажут о развитии джаза и индустрии музыки

С 11 по 15 июня на выставке-форуме «Россия» пройдет образовательная программа III Московского джазового фестиваля, организованная совместно с Обществом «Знание». Эксперты расскажут о развитии джаза и музыкальной индустрии, проведут творческие мастер-классы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Мосленты».

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Посетить творческие встречи можно бесплатно по предварительной онлайн-регистрации. Они пройдут в Павильоне №34 «Космонавтика и авиация» и в летней библиотеке мечтателей, организованной совместно с Движением Первых и Президентской платформой «Россия — страна возможностей».

«Мы охватываем не только музыкальных экспертов, но и тех, кто просто любит слушать джаз и может о нем что-то рассказать. (...) Разноплановый состав спикеров наглядно показывает, что спрос на профессионалов музыкальной индустрии сегодня активно растет и в других отраслях», — заявил директор фестиваля Роман Христюк.



В Знание.Лекторий с лекциями и мастер-классами выступят народные артисты России Игорь Бутман, Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Сергей Жилин и популярный блогер Роман Каграманов. С гостями также пообщаются топ-менеджеры креативных индустрий: генеральный директор «Московского концертного зала Зарядье» Иван Рудин и генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Кроме того, врачи и ученые обсудят, как музыка влияет на мозг. Хоккеист Вячеслав Фетисов раскроет взаимосвязь музыки и спорта, журналист и телеведущий Дмитрий Дибров попробует ответить на вопрос, как человеческая жизнь отражается в музыке.

Общество «Знание» третий год подряд выступает соорганизатором образовательной программы Московского джазового фестиваля. В этом году он пройдет с 10 по 16 июня 2024 года. На протяжении семи дней в столице выступят более 1000 артистов из России и стран зарубежья.