Московичам рассказали, как цифровые сервисы помогают сохранять здоровье

Город на протяжении 10 лет внедряет цифровизацию в систему здравоохранения, которая базируется на единой цифровой платформе. Об этом в субботу, 8 июня, в рамках петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Когда мы говорим про здоровьесберегающие технологии, к ним относятся не только медицинские, но и управленческие, которые меняют культуру отношения к себе, — заявила заммэра.



Ракова добавила, что сейчас любой житель столицы обладает цифровым профилем здоровья. В нем собрана вся необходимая информация о состоянии москвича. Оцифровка медкарт помогла аккумулировать три миллиарда данных.

Совместно с партнерами город активно развивает искусственный интеллект (ИИ), который в режиме онлайн проводит анализ вероятности развития разных болезней, передает официальный сайт мэра Москвы.

Москва в ближайшие пять–семь лет планирует и дальше развивать столичную медицину. Для этого есть несколько стратегических направлений. Речь идет в том числе об искусственном интеллекте, который должен стать помощником врачей в прогнозировании заболеваний, постановке верных диагнозов и выборе дальнейшей схемы лечения.