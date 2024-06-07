Выставка картин из вторсырья открылась в Музее городского хозяйства Москвы

Картины из вторсырья можно увидеть на ВДНХ до 16 июня, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

«На выставке – 13 работ. Свой взгляд на экологические вопросы современности представили студенты Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 совместно с единым региональным оператором Москвы АО «Экотехпром». Для создания картин использовали бумажную упаковку, картон, пластиковые бутылки и стаканчики, полиэтиленовые пакеты, одноразовые столовые приборы, проволоку, фольгу, алюминиевые банки, тетрапак. Увидеть необычные творения можно до 16 июня», – говорится в сообщении.



Отмечается, что выставка организована в формате квеста.