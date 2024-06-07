На строящейся станции метро «Тютчевская» установили турникеты и эскалаторы

В вестибюле будущей станции «Тютчевская» Троицкой линии метро установили турникеты и эскалаторы. Специалисты продолжают заниматься архитектурной отделкой, монтажом инженерного оборудования и проведением пусконаладочных работ. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

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«Сейчас на станции проходят работы в наземном вестибюле: ведется облицовка потолка и стен, выполнено остекление, а также продолжается монтаж оборудования. Уже установили девять турникетов, четыре из них ведут на платформу эскалатора, а также три лифта для маломобильных групп населения. Кроме того, завершается архитектурная отделка платформенного участка, на путевые стены которого нанесли строки из произведений поэта Федора Тютчева. Колонны покрыли гранитным камнем и триплексом. Вместе с тем завершается оформление потолка облицовочными панелями и ламелями, которые монтируют на предварительно установленные подсистемы», — рассказал он.



С учетом внутренних помещений архитектурно-отделочные работы уже выполнили на площади почти 80 тысяч квадратных метров.

Монтаж и проверку инженерных систем проводят по всему станционному комплексу «Тютчевская» — одному из самых крупных на первом пусковом участке Троицкой линии. В его состав входят почти 350 служебных помещений и оборотные тупики с пунктами технического обслуживания поездов.

На станции проложили свыше 470 километров электрокабеля, более 23 километров труб и свыше пяти километров систем вентиляции. Кроме того, установили почти пять тысяч единиц основного и вспомогательного оборудования.

Станцию «Тютчевская» строят на внешней стороне 42-го километра МКАД. С нее можно будет выйти к поселку Мосрентген и остановкам наземного транспорта. Название она получила в честь русского поэта и дипломата Федора Тютчева, отцу которого в XIX веке принадлежала находившаяся поблизости усадьба Троицкое.

В перспективе Троицкая линия метро длиной более 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа столицы. Ожидается, что ее ежедневный пассажиропоток составит около 300 тысяч человек в сутки. Рядом с новыми станциями проживают примерно 1,5 миллиона человек, а еще несколько сотен тысяч работают или учатся.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что скоро будет завершено строительство станций «Новаторская», «Бачуринская» и «ЗИЛ» Троицкой линии метро.