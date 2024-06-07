Инвесторы реализуют 34 проекта КРТ в Москве

Инвесторы проводят реализацию 34 участков общей площадью более 621 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ) в Москве. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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"Только с начала 2024 года столица заключила с компаниями по итогам торгов и правообладателями участков 10 договоров на право редевелопмента. В результате за этот период число реализуемых инвесторами проектов возросло с 24 до 34", – отметил он.



Инвестиции в реорганизацию территорий общей площадью свыше 621 гектара составили почти 3,4 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект ожидается выше 270 миллиардов рублей. Благодаря этому в Москве появится более 136 тысяч рабочих мест.

"По проектам, которые уже сегодня реализуют девелоперы, возведут современные городские пространства, где построят почти 13 миллионов квадратных метров недвижимости", – сказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.



По его словам, около 7,3 миллиона квадратных метров будут занимать жилые комплексы, включая более 1 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации, почти 5,7 миллиона квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов.

Ранее прием заявок на участие в аукционе на право комплексного развития территории в Бескудниковском районе начался в Москве. Они принимаются до 8 июля, аукцион пройдет 16 июля. Начальная цена права на реорганизацию участка составляет 30,51 миллиона рублей. Здесь планируется сделать гостиничный комплекс на 250 номеров, спортивные и торговые центры, отделения банков, магазины и рестораны.