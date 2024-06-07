Желтый уровень опасности объявили в Москве

Синоптики объявили в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за возможной грозы.

Данный уровень, являющийся средним в колористической шкале метеопредупреждений, означает потенциально опасную погоду и действует пока до полуночи. Кроме того, в период до 01:00 мск субботы, 8 июня, специалисты отдельно выделили вероятность выпадения местами града, из-за которого также действует желтый погодный уровень.

На протяжении почти недели в столичном регионе ежедневно идут грозы, иногда - не по одному разу в сутки. Они сопровождаются достаточно интенсивными осадками, порой приводившими к подтоплениям на улицах.

Как сообщали в Гидрометцентре, в предстоящие выходные зона дождей уйдет из Москвы и области на восток вместе с циклоном.

"На фоне роста атмосферного давления в выходные погода будет вполне комфортной: вероятность дождей будет небольшой, хотя они и не исключаются совсем, аномалия температуры не превысит 2 градусов", - пояснили в Гидрометцентре.



В начале же следующей недели с приближением нового циклона с запада вновь прогнозируются дожди, кроме того, по прогнозам синоптиков, на 3 градуса повысятся дневные показания термометров.

Согласно прогнозам метеорологов, в течение нынешнего дня воздух в Москве должен прогреться до плюс 26 градусов, по области - до плюс 27 градусов. Ветер - северо-западный, 6-11 м/с, днем при грозе с порывами до 15 м/с. В ночь на субботу в столичном регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью в Москве и Подмосковье составит около 14 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 25 градусов.