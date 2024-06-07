На Тверской площади и Тверском бульваре работает fashion-маркет

Fashion-маркет в рамках фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота» пройдет на Тверской площади и Тверском бульваре с 5 по 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

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На маркете представлены лучшие российские уходовые бренды. Также все желающие смогут приобрести оригинальные аксессуары, плетеные сумки из бусинок и крафтовые украшения.

На Тверском бульваре свои товары демонстрируют различные производители в 23 шале. Например, жители города могут приобрести подвески из различных материалов, изготовленные по индивидуальным эскизам, а также косметику для ежедневного использования, которую можно будет тестировать на месте.

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота». Жители и гости столицы узнают о последних тенденциях моды, ее современной индустрии и новинках от дизайнеров из России. Кроме того, особая программа на площадках фестиваля будет предусмотрена для выпускниц.

Проект «Активный гражданин» запустил голосование, посвященное фестивалю «Лето в Москве. Все на улицу!». Опрос покажет, в каких мероприятиях хотят принять участие горожане, а также соберет статистику о том, какой досуг москвичи хотели бы организовать самостоятельно.