Колесо обозрения "Солнце Москвы" в День России окрасится в цвета триколора

Праздничная программа, посвященная Дню России, пройдет около колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 12 июня. Для гостей приготовят 100 кг плова, а сам аттракцион будет подсвечен цветами триколора, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки.

"12 июня страна отметит один из главных государственных праздников - День России. Этот день является символом единения и сплоченности российского народа. Гостей "Солнца Москвы" ждут выступления национальных коллективов, детская анимация и праздничная подсветка колеса обозрения в цветах российского триколора", - сказали в пресс-службе.



В полдень на центральной площади член ассоциации поваров Узбекистана Алишер Халилов покажет мастер-класс по приготовлению плова. Для гостей он приготовит 100 кг блюда с использованием российских продуктов и расскажет, как правильно обжаривать мясо, не переварить рис, какие специи добавлять, чтобы создать идеальное сочетание вкусов и текстур.

С 14:30 до 17:00 на главной сцене пройдут выступления национальных коллективов. В 21:30 москвичи и гости столицы смогут увидеть праздничную подсветку колеса обозрения "Солнце Москвы" - в честь Дня России аттракцион высотой 140 м окрасится в цвета флага РФ.