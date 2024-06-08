За первую неделю лета в Москве выпал 91 процент месячной нормы осадков

За первую неделю июня в столичном регионе выпал 91 процент от месячной нормы осадков. Об этом в субботу, 8 июня, рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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— В текущем году за первую неделю лета выпало 70 миллиметров, или 91 процентов от месячной нормы, — написала в своем Telegram-канале специалист.



Позднякова также отметила, что температура воздуха за первую неделю лета превысила норму на 4,5 градуса. Так, средняя суточная температура составила 20 градусов.

Дождливая погода с грозами продолжится в столичном регионе фактически до конца июня. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала Татьяна Позднякова.

В столичном регионе 6 июня был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он пояснил, что нынешний показатель на 0,8 миллиметра превышает тот, что был отмечен 6 июня 1991 года.

Обозреватель Олег Беликов рассказал, в каких городах России ожидается аномальная жара этим летом. Вероятнее всего, температура от плюс 35 и выше градусов затронет Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и ряд других городов.