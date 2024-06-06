Пункты по приему батареек открылись на московских ярмарках

Пункты приема батареек для их последующей переработки установил на 20 московских межрегиональных ярмарках. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"Батарейки - один из самых опасных для окружающей среды видов бытовых отходов. Они используются в каждом домашнем хозяйстве или на рабочем месте, а при разложении выделяют токсичные вещества. Поэтому отдельная сортировка и дальнейшая переработка батареек позволяет значительно снизить уровень загрязнения окружающей среды. А еще сдавать батарейки легко и удобно - они не занимают много места не имеют неприятного запаха", - значится в сообщении.



Межрегиональные ярмарки открыты каждый день с 10:00 до 20:00, за исключением понедельника, когда проводится санитарная обработка. Пункты приема батареек расположены на ярмарках по адресам: Ватутина улица, вл. 18, к. 2; Матвеевская улица, вл. 2; Проезд Березовой рощи, вл. 2; Профсоюзная улица, вл. 41; Сумской проезд, вл. 2Б; Булатниковский проезд, вл. 14; Липецкая улица (дублер); станция метро "Некрасовка"; Святоозерская улица, вл. 1; Городецкая улица, вл. 1; Зеленый проспект, вл. 2; Юных Ленинцев улица, вл. 52; Перерва улица, вл. 52; Пересечение ул. Соколово-Мещерская и ул. Юровская; Коптевский бульвар, вл. 18 (парк "Бригантина"); Авиационная улица, вл. 24; Милашенкова улица, вл. 14; Тихорецкий бульвар, вл. 1 стр. 2; сквер у Гольяновского пруда; Старокачаловская улица, вл. 5А.