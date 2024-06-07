Москвичи смогут узнать о состоянии родных в реанимации через СМС

Жителей столицы будут оповещать о состоянии родственников в реанимации через СМС. О новом сервисе рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «Москва 24».

«Все прекрасно понимают, как сильно родственники переживают за своих близких, когда те попадают в реанимацию», – отметила Ракова.



В пилотном режиме сервис запустили 6 июня в восьми реанимационных отделениях «Коммунарки». Через СМС-оповещения родственникам пациентов сообщают, находится ли человек в сознании, дышит сам или с помощью ИВЛ. Также приходит общая информация по основным показателям: температуре, давлению, пульсу и сатурации.

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