Московские реанимации будут сообщать о состоянии больных по SMS

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные реанимации начнут рассылать смс с информацией о состоянии больных их родственникам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление она сделала во время Петербургского международного экономического форума. По словам Раковой, пилотный проект рассылки уже был запущен в больнице в Коммунарке.

«Сегодня в пилотном проекте запускаем новый сервис, когда члену семьи больного, находящегося в реанимации, будет уходить ежедневно очень простая SMS, которая содержит всего несколько важных параметров состояния здоровья человека: в сознании/не в сознании, на ИВЛ/дышит сам и — самое главное — с четким выводом: динамика положительная/без изменения динамика/динамика отрицательная», — рассказала она.



Ракова также добавила, что это нововведение может помочь людям преодолевать непростой период реанимации кого-то из близких.

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