Жители Москвы заметили смерч

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В одном из районов столицы образовался смерч. Кадры разгула стихии публикует Москве?».

Вихрь заметили на Калужском шоссе. В четверг, 6 мая, по Москве прошли ливни с грозами. За несколько часов в некоторых районах мегаполиса успело выпасть 40 процентов месячной нормы осадков. Ветер достигает силы в 20 метров в секунду. Как передает «Москва 24», до конца дня в городе сохранятся дожди и град.

Синоптик: в столице был потоп

Ранее на Дмитровский район Москвы обрушился крупный град, а рядом со станцией метро «Озерная» из-за ливней образовалось озеро. На ВДНХ в результате удара молнии вспыхнула кровля здания, в Свиблово — практически полностью расплавился детский велосипед.

В середине мая смерч наблюдали в Дмитровском районе Московской области. Однако, как пояснил синоптик Евгений Тишковец, за смерч жители Подмосковья приняли пылевой вихрь.