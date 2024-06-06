Синоптик: в столице был потоп

В столице в ночь на четверг, 6 июня, был «потоп или подобие потопа», заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По его словам, разгул стихии в Москве в профессиональном сообществе посчитали очередным аргументом в пользу довода о том, что летом очень сложно давать точные прогнозы.

Некоторые метеорологические процессы, заметил метеоролог, невозможно предсказать даже за сутки: о наступлении фронта с уверенностью можно говорить лишь за пару часов.

«В столице ночью на 6 июня был потоп или подобие потопа. На ВДНХ выпало 53 мм осадков [месячная норма 75 мм]. Около 20 мм выпало в Тушино», — уточнил Шувалов.



Журналисты напомнили, что ранее сильный ливень наблюдался в августе 2003 года. За сутки в тот день выпало 58,5 мм. В том случае, добавили они, если сегодня выпадет еще 6 мм, этот рекорд будет превзойден.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в столице 6 июня ожидается сильный дождь, гроза, сильный ветер, возможен град.