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В Москве планируют установить памятник Державину

Скульптурную композицию государственному деятелю и поэту Гавриилу Державину планируется установить на аллее перед главным входом в музей-усадьбу "Останкино" в Москве. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом (РВИО) с последующей передачей в дар городу, сообщили в пресс-службе Мосгордумы.

В Москве установят памятник Державину
© Мосгордума
"Предложение об увековечении памяти первого министра юстиции и генерал-прокурора правительствующего сената Российской империи Гавриила Романовича Державина поступило от РВИО. Местом установки предложен главный вход в музей-усадьбу "Останкино" на 1-й Останкинской улице, д. 5, стр. 3. Источник финансирования - средства РВИО, которое обязуется передать монументальное произведение в дар городу", - сказал председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что были получены ряд заключений: Совет депутатов муниципального округа Останкинский поддерживает предложение, Москомархитектура против установки памятника не возражает, Мосгорнаследие считает ее возможной.

"Департамент культурного наследия города Москвы поддерживает установку данного монумента. Тем более в таком исторически обоснованном месте - есть много подтверждений тому, что Державин не раз бывал в гостях у графа Шереметьева в Останкино. На заседании нашего Художественно-экспертного совета по скульптуре, монументальному и декоративному искусству эскиз-проект памятника был рассмотрен и подробно обсужден. Отдельно было отмечено гармоничное сочетание скульптурной концепции монумента и окружающей среды, придающее торжественность пространству возле монумента", - пояснил начальник управления специальных городских объектов Мосгорнаследия Антон Курносов.

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме приняла решение поддержать предложение РВИО об установке монумента Державину.

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