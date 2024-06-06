Названо число посетивших фестиваль «Небо» в Москве

В столице завершился 2-й раз Московский детский фестиваль искусств «Небо». Он прошел на девяти площадках в Парке Горького. Организаторы рассказали «Мосленте», что в рамках мероприятия было проведено более 100 событий зрительской и образовательной программы.

Гостями стали порядка 180 тысяч человек, которые смогли посмотреть выступления более 600 артистов театра и цирка, музыкантов, певцов, танцоров, художников, архитекторов, писателей, иллюстраторов, научных и музейных сотрудников. Свои спектакли показали 25 драматических, музыкальных, камерных и уличных театров.

На Главной сцене выступили сразу несколько оркестров, а на площадке «Искусство и архитектура» разместились арт-объекты современных художников. Там дети и взрослые приняли участие в создании масштабной инсталляции.

Помимо этого, гостей фестиваля познакомили с разнообразной литературой. Например, автор цикла «Тайны Чароводья» Юлия Иванова прочла отрывок еще неопубликованной книги, а актриса Кристина Асмус собрала детей в летней литературной гостиной.

Одной из самых посещаемых стала танцплощадка, где участники группы Pompeya рассказали, как создается музыкальный трек — от идеи до записи, а камерные спектакли для самых маленьких показывали в «Боксе». Также в рамках фестиваля прошло два общих шествия, в которых приняли участие более 60 артистов и три анимационные студии с оркестром.