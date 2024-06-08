Расписание движения поездов на Ярославском направлении временно изменится

Расписание движения поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги изменится 10–11, 13–14 и 18–21 июня с 10:00 до 19:00. Это необходимо для ремонта путей на участке между станциями Мытищи и Пушкино.

Некоторые рейсы отменят, а у части поездов на маршрутах дальнего пригорода изменится остановки. В период с 13:00 до 19:00 интервалы движения частично увеличат до 15 минут.

Составы от станции Пушкино до Мытищ будут следовать по третьему пути.

С расписанием движения пригородных и городских поездов можно ознакомиться на сайте перевозчика и в мобильном приложении.