Собянин заявил о необходимости импортозамещения

Новая экономика для столицы — это не только развитие ИТ-сферы, но и современная конкурентоспособная промышленность. Об этом в четверг, 6 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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— Мы сами должны быть независимыми во многих ключевых отраслях, включая микроэлектронику, фотонику, медицинские изделия, фармацевтику, в значительной степени автомобилестроение, — заявил глава города.



Мэр отметил, что это также касается таких отраслей, как самолетостроение, ракетостроение, а также оборонно-промышленный комплекс. Собянин добавил, что Москва предоставляет выгодные условия для предприятий, которые хотят локализовать здесь свое производство, в том числе делает долгосрочные заказы.

Еще одно условие для развития новой экономики — это квалифицированные кадры, столица занимает лидирующие позиции на рынке труда, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, на полях ПМЭФ были заключены соглашения о сотрудничестве в сфере производства грузовиков высокого класса, а также о сотрудничестве с Банком России по развитию платформы цифрового рубля.