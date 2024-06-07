Фестиваль «Голоса Победы» пройдет в Москве с 8 по 12 июня

Социально-культурный центр «Герой будущего времени» при поддержке администрации президента Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации проведет в столице фестиваль «Голоса Победы». Об этом в пятницу, 7 июня, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе организаторов мероприятия.

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Событие будет проходить в Москве с 8 по 12 июня. В рамках программы организаторы проведут медиафорум «Герой будущего времени. Молодежь о важном», где дети из приграничных территорий России смогут пройти мастер-классы, узнают о волнующих их вопросах, укрепят теоретические и практические навыки в медиа и музыкальной сферах.

В ходе проведения фестиваля участники также получат важную информацию от лидеров мнений и наставников.

В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы 13 июня пройдет премьера документальных фильмов из цикла «Культурный код Россия». По итогам проведения мероприятия пройдет круглый стол, где обсудят суть русского культурного кода, проявленного в языке и литературе, кино и театре, изобразительном искусстве и музыке, а также в традициях и истории России.