Собянин рассказал, что первый маршрут речного электротранспорта в Москве стал длиннее

Первый маршрут речного электротранспорта в Москве стал длиннее почти вдвое — были открыты еще два новых причала. Об этом в четверг, 6 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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— Возрождение регулярных круглогодичных пассажирских перевозок на Москве-реке — уникальный проект не только для России, но и в мировой практике, — рассказал глава города.



Мэр добавил, что «Парк Фили» станет конечной станцией маршрута — его расположили в центре огромной зеленой зоны. Кроме того, отметил Собянин, на набережной есть обустроенный пляж с открытыми бассейнами, который москвичи полюбили за атмосферный отдых. В свою очередь «Береговой» установили на правом берегу Москвы-реки напротив действующего причала «Сердце Столицы». Глава города пояснил, что за счет этого пользоваться речным транспортом смогут порядка 16 тысяч жителей ближайших жилых кварталов.

Среди прочего Собянин отметил, что были запущены на первом маршруте четыре новых электросудна. Таким образом был сокращен интервал движения между судами с 20 минут до 10, заключил мэр в своем Telegram-канале.

С начала нового сезона летней навигации уже свыше 320 раз причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили суда в поездки по разным городам России.