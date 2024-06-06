Синоптик Вильфанд сообщил о средних показателях температуры в мае в Москве

© Вечерняя Москва

В первой половине мая температура воздуха была максимально холодной, но по итогам окончания приблизилась к многолетним значениям. Об этом в четверг, 6 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции.

— В начале мая вполне нормальные заморозки отмечались. Экстремально холодная погода две недели длилась. И во второй половине месяца очень жаркая погода привела к тому, что температура в мае оказалась близкой к многолетним значениям — минус 0,9 градуса, — рассказал Вильфанд.



По его словам, в целом, температурные показатели весной в столице существенно превышали норму, сообщило ТАСС.

6 июня Вильфанд сообщил, что в ближайшие несколько дней в столице будут дожди и сильная гроза, однако погода останется жаркой. По его словам, температура будет превышать норму, она будет держаться на отметке плюс 25–27 градусов тепла.

Ливень в районе ВДНХ в ночь на 6 июня оказался самым сильным в XXI веке. Об этом сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, до абсолютного рекорда в 58,2 миллиметра осталось чуть более пяти миллиметров — столько может выпасть на ВДНХ сегодня к 21:00.